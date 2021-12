Basket | cambia il calendario del campionato di Serie A2

Leggi su sportface

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Il considerevole aumento dei contagi da COVID-19 non ha risparmiato la Lega Nazionale Pallacanestro. Su proposta della FIP (Federazione Italiana Pallacanestro) infatti, la LNP ha disposto lo slittamento dell’ultima giornata di andata di entrambi di gironi deldiA2. Inizialmente prevista per il 2 gennaio 2022, è stata spostata al 16 gennaio 2022. Questo provvedimento si è reso necessario al fine di consentire il recupero delle gare non disputate del girone di andata e di definire la griglia di partecipazione alla prossima Coppa Italia LNP in programma a marzo. I primi due turni di ritorno di entrambi i gironi deldiA2, inizialmente previsti per il 9 e il 16 gennaio 2022, sono stati posticipati a data da destinarsi. SportFace.