Barcellona, il giocatore in uscita pensa al ritorno in patria: le ultime (Di giovedì 30 dicembre 2021) Quale sarà il futuro di Philippe Coutinho? L’unica certezza è che si svolgerà lontano da Barcellona. Xavi è stato chiaro da questo punto di vista: il brasiliano non rientra nel progetto di rifondazione del club catalano. Per questo motivo l’ex Liverpool è sul mercato e si sono già fatti avanti diversi club inglesi: Arsenal, Everton, Newcastle e Tottenham. Stando però a quanto riportato dal quotidiano sportivo brasiliano UOL Esporte sul giocatore ci sarebbe l’interessamento anche di Atletico Mineiro e Palmeiras, pronte a riportare in patria Coutinho. Per convincerlo i due club si affidano sulla garanzia di un minutaggio importante in vista delle convocazioni al Mondiale 2022. Ipotesi suggestiva per il brasiliano, resa però più complicata dalle richieste economiche del Barcellona, desideroso di rientrare almeno in ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 30 dicembre 2021) Quale sarà il futuro di Philippe Coutinho? L’unica certezza è che si svolgerà lontano da. Xavi è stato chiaro da questo punto di vista: il brasiliano non rientra nel progetto di rifondazione del club catalano. Per questo motivo l’ex Liverpool è sul mercato e si sono già fatti avanti diversi club inglesi: Arsenal, Everton, Newcastle e Tottenham. Stando però a quanto riportato dal quotidiano sportivo brasiliano UOL Esporte sulci sarebbe l’interessamento anche di Atletico Mineiro e Palmeiras, pronte a riportare inCoutinho. Per convincerlo i due club si affidano sulla garanzia di un minutaggio importante in vista delle convocazioni al Mondiale 2022. Ipotesi suggestiva per il brasiliano, resa però più complicata dalle richieste economiche del, desideroso di rientrare almeno in ...

