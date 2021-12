Barcellona, Coutinho ai saluti: probabile ritorno in Brasile (Di giovedì 30 dicembre 2021) Philippe Coutinho è pronto a lasciare il Barcellona già a gennaio. Per il fantasista probabile il ritorno in Patria: la situazione Il Barcellona, dopo il colpo Ferran Torres, deve ora vendere. Tra i giocatori in esubero c’è Philippe Coutinho, che già nei prossimi giorni potrebbe cambiare aria dopo essere finito ai margini del progetto. Come riferito da UOL Esporte, su di lui sono da registrare gli interessi di Atletico Mineiro e Palmeiras, che gli garantirebbero un maggior minutaggio in vista di Qatar 2022. Un ritorno in Patria, ad oggi, è la soluzione più probabile. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 dicembre 2021) Philippeè pronto a lasciare ilgià a gennaio. Per il fantasistailin Patria: la situazione Il, dopo il colpo Ferran Torres, deve ora vendere. Tra i giocatori in esubero c’è Philippe, che già nei prossimi giorni potrebbe cambiare aria dopo essere finito ai margini del progetto. Come riferito da UOL Esporte, su di lui sono da registrare gli interessi di Atletico Mineiro e Palmeiras, che gli garantirebbero un maggior minutaggio in vista di Qatar 2022. Unin Patria, ad oggi, è la soluzione più. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

sportli26181512 : Barcellona, Coutinho torna in Brasile?: Secondo quanto riportato da Uol Sport il Barcellona vuole liberarsi ad ogni… - infoitsport : Barcellona, sale a dieci il numero di positivi al Covid-19: si aggiungono Dest, Coutinho e Abde - infoitsport : Coutinho, Dest e Abde positivi al Covid: Barcellona in totale emergenza - tuttomercatoo : #Barcellona, #Dest, #Coutinho e #EzAbde positivi al #COVID19 - sportface2016 : #COVID19 | Salgono a 10 le positività in casa #Barcellona -