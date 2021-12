Bannati da Facebook e account cancellati senza motivo | come rimediare

Leggi su navigaweb

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Potete immaginare lo stupore di un utente che, accendendo a, si ritrova con l'bloccato o peggio ancora disattivato,nessunapparente. Spesso non viene inviata nemmeno una mail di avviso o di sollecito, con la comparsa della dicitura "disabilitato". Se anche noi siamo incappati in questo tipo di problema con, siamo capitati nella guida giusta: nei capitoli che seguono vi mostreremo cosa può aver scatenato il ban eriattivare l', così da tornare a bazzicare nuovamente tra i profili degli amici e leggere il feed con tutte le notizie in primo piano. Cerchiamo di prestare attenzione alle regole di: a volte basta davvero poco per ricevere un ban su ...