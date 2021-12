Bandinelli | «Il gol alla Fiorentina uno dei momenti più emozionanti dell’andata»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Filippo, centrocampista dell’Empoli, ha parlato a Il Corriere Fiorentino tracciando un bilancio dopo il girone d’andata Filippo, centrocampista dell’Empoli, ha parlato a Il Corriere Fiorentino. GARE MIGLIORI – «Le due partite contro Juventus e Napoli rimarranno nella storia dell’Empoli e nella nostra testa per la soddisfazione di aver vinto contro squadre così forti. Poi il derby in casa è stata la partita sicuramente più emozionante, perché siamo riusciti a fare due gol nel finale e ribaltare il risultato. Ci tenevamo tanto a fare risultato e a dare una gioia ai nostri tifosi». GOL A LAZIO E– «Due gol per me fondamentali. Il primo, purtroppo, non ha portato risultato, quindi è stato meno rilevante rispetto a quello segnato nel derby con lache ha portato ...