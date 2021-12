Avv. Lubrano: “Il Napoli può portare la Nigeria in tribunale” (Di giovedì 30 dicembre 2021) Enrico Lubrano, avvocato e legale del Napoli, è intervenuto a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show. Queste le sue parole: “Tramite un accordo tra il Napoli e la Federazione Nigeriana, Osimhen avrebbe potuto tornare in Italia e scendere in campo contro la Juventus, poi la positività al Covid-19 ha stravolto i piani. FOTO: Getty – Osimhen Napoli Nigeria Napoli, braccio di ferro con la Nigeria: il motivo È possibile che il Napoli chiederà che sia Tartaro a visitare Osimhen, mentre la Federazione Nigeriana vorrà visitarlo in loco. Secondo il regolamento FIFA, tuttavia, l’ultima parola spetta alla Nazionale. Napoli in tribunale? È un’ipotesi, non è da ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 30 dicembre 2021) Enrico, avvocato e legale del, è intervenuto a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show. Queste le sue parole: “Tramite un accordo tra ile la Federazionena, Osimhen avrebbe potuto tornare in Italia e scendere in campo contro la Juventus, poi la positività al Covid-19 ha stravolto i piani. FOTO: Getty – Osimhen, braccio di ferro con la: il motivo È possibile che ilchiederà che sia Tartaro a visitare Osimhen, mentre la Federazionena vorrà visitarlo in loco. Secondo il regolamento FIFA, tuttavia, l’ultima parola spetta alla Nazionale.in? È un’ipotesi, non è da ...

Advertising

infoitsport : Lubrano, avv. Napoli: 'Osimhen con la Juve? Si può, ecco come. Decide la Nazionale, ma occhio ai risarcimenti' - gilnar76 : Avv. Lubrano: “Il #Napoli può portare la Nigeria in tribunale” #Forzanapoli #Napolicalcio #Sscnapoli… - tuttonapoli : SSCN, Avv. Lubrano: 'Non è da escludere che il Napoli porti in tribunale la Nigeria' - sportli26181512 : Lubrano, avv. Napoli: 'Osimhen con la Juve? Si può, ecco come. Decide la Nazionale, ma occhio ai risarcimenti': Int… - cmdotcom : Lubrano, legale #Napoli: '#Osimhen potrebbe giocare con la Juve, ecco come. Infortunio? Decide la #Nigeria, ma il c… -