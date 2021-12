Aviaria, “in Europa la peggiore epidemia di sempre” (Di giovedì 30 dicembre 2021) Quest’inverno l’Europa, oltre alla pandemia di Covid 19 nell’uomo, sta vivendo la peggiore epidemia di influenza Aviaria della sua storia, secondo un istituto di ricerca che fa capo al governo tedesco. “Attualmente viviamo l’epidemia di Aviaria più violenta di sempre, in Germania e in Europa”, comunica alla Dpa l’Istituto Friedrich Loeffler (Fli), l’istituto governativo di ricerca sulla salute animale. Nuovi casi vengono scoperti ogni giorno e ad essere colpiti non sono solo gli uccelli, secondo l’istituto. “Non si vede la fine: i Paesi colpiti vanno dalla Finlandia alle isole Faroe fino all’Irlanda, dalla Russia al Portogallo”, sottolineano i ricercatori. Casi sono stati rilevati anche in Canada, India e Asia Orientale. Solo in Germania, 394 contagi ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 30 dicembre 2021) Quest’inverno l’, oltre alla pandemia di Covid 19 nell’uomo, sta vivendo ladi influenzadella sua storia, secondo un istituto di ricerca che fa capo al governo tedesco. “Attualmente viviamo l’dipiù violenta di, in Germania e in”, comunica alla Dpa l’Istituto Friedrich Loeffler (Fli), l’istituto governativo di ricerca sulla salute animale. Nuovi casi vengono scoperti ogni giorno e ad essere colpiti non sono solo gli uccelli, secondo l’istituto. “Non si vede la fine: i Paesi colpiti vanno dalla Finlandia alle isole Faroe fino all’Irlanda, dalla Russia al Portogallo”, sottolineano i ricercatori. Casi sono stati rilevati anche in Canada, India e Asia Orientale. Solo in Germania, 394 contagi ...

Advertising

Adnkronos : Aviaria, ricercatori tedeschi: 'In #Europa la peggiore epidemia di sempre'. - susy19711 : RT @Adnkronos: Aviaria, ricercatori tedeschi: 'In #Europa la peggiore epidemia di sempre'. - EmMicucci : RT @Adnkronos: Aviaria, ricercatori tedeschi: 'In #Europa la peggiore epidemia di sempre'. - RadioProzac : RT @Adnkronos: Aviaria, ricercatori tedeschi: 'In #Europa la peggiore epidemia di sempre'. - Rom_Lisa : RT @Adnkronos: Aviaria, ricercatori tedeschi: 'In #Europa la peggiore epidemia di sempre'. -

Ultime Notizie dalla rete : Aviaria Europa Aviaria, "in Europa la peggiore epidemia di sempre" "Attualmente viviamo l'epidemia di aviaria più violenta di sempre, in Germania e in Europa", comunica alla Dpa l'Istituto Friedrich Loeffler (Fli), l'istituto governativo di ricerca sulla salute ...

Aviaria: fermi duecento allevamenti della Bassa Padovana BASSA PADOVANA - Se per gli umani i problemi vengono dal Covid, focolai di influenza aviaria stanno mietendo vittime di volatili in tutta Europa e non solo. A livello locale, desta grande preoccupazione la situazione degli allevamenti avicoli nella Bassa, duramente colpiti da questa ...

Aviaria, "in Europa la peggiore epidemia di sempre" Adnkronos Influenza aviaria in Europa, i ricercatori: «È la peggior epidemia di sempre, ora non colpisce solo gli uccelli» Non solo Covid. Perché alla pandemia, a colpire l'Europa c'è anche un'epidemia che è quella dell'influenza aviaria, definita da un istituto di ...

Aviaria, “in Europa la peggiore epidemia di sempre” Quest’inverno l’Europa, oltre alla pandemia di Covid 19 nell’uomo, sta vivendo la peggiore epidemia di influenza aviaria della sua storia, secondo un istituto di ricerca che fa capo al governo tedesco ...

"Attualmente viviamo l'epidemia dipiù violenta di sempre, in Germania e in", comunica alla Dpa l'Istituto Friedrich Loeffler (Fli), l'istituto governativo di ricerca sulla salute ...BASSA PADOVANA - Se per gli umani i problemi vengono dal Covid, focolai di influenzastanno mietendo vittime di volatili in tuttae non solo. A livello locale, desta grande preoccupazione la situazione degli allevamenti avicoli nella Bassa, duramente colpiti da questa ...Non solo Covid. Perché alla pandemia, a colpire l'Europa c'è anche un'epidemia che è quella dell'influenza aviaria, definita da un istituto di ...Quest’inverno l’Europa, oltre alla pandemia di Covid 19 nell’uomo, sta vivendo la peggiore epidemia di influenza aviaria della sua storia, secondo un istituto di ricerca che fa capo al governo tedesco ...