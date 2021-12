Austria, proposta shock per "convertire" i no vax: bonus da 500 euro in buoni spesa a chi si vaccina (Di giovedì 30 dicembre 2021) Chi tra la popolazione Austriaca è ancora indeciso se farsi vaccinare o no contro il Covid, potrebbe ricevere un incentivo economico dal governo. Il cancelliere Karl Nehammer (Övp) ha annunciato ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 30 dicembre 2021) Chi tra la popolazioneca è ancora indeciso se farsire o no contro il Covid, potrebbe ricevere un incentivo economico dal governo. Il cancelliere Karl Nehammer (Övp) ha annunciato ...

Advertising

Vito68122235 : Proposta shock in Austria per fare convertire i non vaccinati:500 euro in buoni spesa.Incredibile,non hanno capito… - GeMa7799 : L’Austria discute un premio di 500 euro, in forma di bonus spesa, per chi riceve la dose booster anti Covid. Si tra… - Carmela_oltre : RT @ultimenotizie: L'#Austria discute un premio di 500 euro, in forma di bonus spesa, per chi riceve la #dosebooster anti Covid. Si tratta… - ultimenotizie : L'#Austria discute un premio di 500 euro, in forma di bonus spesa, per chi riceve la #dosebooster anti Covid. Si tr… - _PistisSophia : La notizia fa schifo in ogni caso ,ma sui social la stanno pubblicando nel modo sbagliato , distorcendola. In Austr… -