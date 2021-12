Australia | manifestanti pro aborigeni danno fuoco al vecchio Parlamento Video

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Roma, 30 dic – Assalto alla sede dell’exdi Canberra. Inun gruppo diper i diritti degliha datoall’ingresso principale dell’Old Parliament House. L’edificio è stato immediatamente evacuato e chiuso al pubblico, con i Vigili delaccorsi per domare le fiamme. Non ci sono feriti, l’incendio avrebbe danneggiato seriamente soltanto l’entrata. Il palazzo che fino al 1988 ha ospitato ilno, è oggi Museo della Democraziana. Inpro-all’exStando a quanto riferito dai media locali, l’incendio è ...

In un comunicato il museo ha reso noto che l'incendio è stato causato dai manifestanti, mentre uno degli attivisti, Albert Hartnett, ha sostenuto sulla sua pagina Facebook che la polizia ha usato lo spray al peperoncino contro i dimostranti.