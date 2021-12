Australia, casi Covid in aumento: rinviato quasi tutto il prossimo turno (Di giovedì 30 dicembre 2021) SYDNEY - Il Covid colpisce anche il campionato Australiano. I casi sono in aumento pure tra i giocatori della A - League e questo ha costretto la Lega a prendere una decisione drastica: rinviate ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 30 dicembre 2021) SYDNEY - Ilcolpisce anche il campionatono. Isono inpure tra i giocatori della A - League e questo ha costretto la Lega a prendere una decisione drastica: rinviate ...

Advertising

sportli26181512 : #Australia, casi #Covid in aumento: rinviato quasi tutto il #prossimoturno: Cinque delle sei partite che erano in p… - mummy53690440 : Casi a livelli record negli Stati Uniti, in Australia e in alcune parti d'Europa Le infezioni quotidiane da COVID h… - infoitinterno : Australia, impennata di casi da Omicron: lunghe code per i tamponi - GiusPecoraro : RT @paoloigna1: Quando passi i 10.000 casi al giorno è già troppo tardi per tirare il freno... #omicron #Australia - KayeMenner : RT @paoloigna1: Quando passi i 10.000 casi al giorno è già troppo tardi per tirare il freno... #omicron #Australia -