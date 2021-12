Atp Cup 2022: il montepremi e il prize money (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il montepremi e il prize money dell’Atp Cup 2022, torneo per selezioni nazionali tennistiche di scena dall’1 al 9 gennaio. L’Italia di Matteo Berrettini e Jannik Sinner sfiderà Russia, Australia e Francia nel contesto del girone B; oltre il capitolino e l’altoatesino, già citati, il gruppo azzurro potrà contare su Fabio Fognini, Lorenzo Sonego e Simone Bolelli. Dopo la finale del 2021, i talenti nostrani tenteranno di arrivare sino in fondo e superare anche l’ultimo scoglio. Non parteciperà Novak Djokovic, ritiratosi a pochi giorni dall’inizio dell’evento, così come non ci saranno Andrey Rublev e Dominic Thiem. Il prize money totale dell’evento in questione corrisponde a 12 milioni e 337mila 010 euro, il doppio rispetto all’edizione 2021. Vi saranno ben tre metodologie specifiche per ... Leggi su sportface (Di venerdì 31 dicembre 2021) Ile ildell’Atp Cup, torneo per selezioni nazionali tennistiche di scena dall’1 al 9 gennaio. L’Italia di Matteo Berrettini e Jannik Sinner sfiderà Russia, Australia e Francia nel contesto del girone B; oltre il capitolino e l’altoatesino, già citati, il gruppo azzurro potrà contare su Fabio Fognini, Lorenzo Sonego e Simone Bolelli. Dopo la finale del 2021, i talenti nostrani tenteranno di arrivare sino in fondo e superare anche l’ultimo scoglio. Non parteciperà Novak Djokovic, ritiratosi a pochi giorni dall’inizio dell’evento, così come non ci saranno Andrey Rublev e Dominic Thiem. Iltotale dell’evento in questione corrisponde a 12 milioni e 337mila 010 euro, il doppio rispetto all’edizione 2021. Vi saranno ben tre metodologie specifiche per ...

