Atp Cup 2022: a Capodanno ritorna il grande tennis (Di giovedì 30 dicembre 2021) L’Atp Cup aprirà ufficialmente la stagione 2022 del tennis maschile. La competizione a squadre, giunta alla sua terza edizione, si disputerà in due sedi: la Ken Rosewall Arena e la Qudos Bank Arena, entrambe situate all’interno del Sydney Olympic Park. Tra defezioni di prestigio e tante novità, si inizierà il giorno di Capodanno mentre la finale andrà in scena il 9 gennaio. Se era già certa da tempo l’assenza di Rafael Nadal, notizia degli ultimi giorni è la cancellazione di Novak Djokovic. Un’altra assenza di prestigio è quella che riguarda Dominic Thiem, che con la seguente cancellazione di Dennis Novak, decreta l’uscita dell’Austria dal torneo. Al posto degli austriaci, entra nella competizione la Francia. La Russia, detentrice del titolo, parteciperà con solo tre giocatori, dopo la positività al Covid di Andrey Rublev e Aslan ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 dicembre 2021) L’Atp Cup aprirà ufficialmente la stagionedelmaschile. La competizione a squadre, giunta alla sua terza edizione, si disputerà in due sedi: la Ken Rosewall Arena e la Qudos Bank Arena, entrambe situate all’interno del Sydney Olympic Park. Tra defezioni di prestigio e tante novità, si inizierà il giorno dimentre la finale andrà in scena il 9 gennaio. Se era già certa da tempo l’assenza di Rafael Nadal, notizia degli ultimi giorni è la cancellazione di Novak Djokovic. Un’altra assenza di prestigio è quella che riguarda Dominic Thiem, che con la seguente cancellazione di Dennis Novak, decreta l’uscita dell’Austria dal torneo. Al posto degli austriaci, entra nella competizione la Francia. La Russia, detentrice del titolo, parteciperà con solo tre giocatori, dopo la positività al Covid di Andrey Rublev e Aslan ...

Advertising

OhBryanTiLanci : Certo che la Russia è passata da essere la favorita dell’ATP Cup ad avere Medvedev nel doppio…ho Laver Cup vibes - ChiaraLocatell7 : RT @parsival3791: Novak Djokovic, ufficiale il forfait all’Atp Cup 2022: il numero 1 al mondo non andrà in Australia - TennisWorldit : Lajovic stupisce: 'Non conosco il motivo del forfait di Novak Djokovic all'Atp Cup' - Giornaleditalia : Tennis: Atp Cup.Lajovic'Djokovic mancherà,non so se andrà a Melbourne' - oktennis : Djokovic ha sciolto le riserve sulla #ATPCup: non ci sarà. Permangono i dubbi sulla sua partecipazione agli… -