Atletico Madrid, cinque positivi al COVID: c’è anche il tecnico Simeone (Di giovedì 30 dicembre 2021) anche l’Atletico Madrid deve fare i conti con il Coronavirus: sono cinque i membri della prima squadra positivi Diego Simeone, Antoine Griezmann, Joao Felix, Hector Herrera e Koke sono risultati positivi al Coronavirus. Lo comunica l’Atletico Madrid in una nota ufficiale. Il tecnico argentino e i suoi giocatori risultano attualmente in isolamento domiciliare, in buono stato di salute, sotto la supervisione delle autorità sanitarie. Ogni citato è asintomatico, sebbene la positività di tecnico e quattro atleti rappresenti una grave tegola in casa ‘Atleti’. Non è chiaro se la squadra di Madrid potrà o meno affrontare il Rayo Vallecano in data 2 gennaio. L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 dicembre 2021)l’deve fare i conti con il Coronavirus: sonoi membri della prima squadraDiego, Antoine Griezmann, Joao Felix, Hector Herrera e Koke sono risultatial Coronavirus. Lo comunica l’in una nota ufficiale. Ilargentino e i suoi giocatori risultano attualmente in isolamento domiciliare, in buono stato di salute, sotto la supervisione delle autorità sanitarie. Ogni citato è asintomatico, sebbene latà die quattro atleti rappresenti una grave tegola in casa ‘Atleti’. Non è chiaro se la squadra dipotrà o meno affrontare il Rayo Vallecano in data 2 gennaio. L'articolo ...

Advertising

aboutjklub : '#Depay offerto alla Juve in cambio di #Morata: la proposta del Barcelona.' Ma il Calciatore è di proprietà dell'A… - Luxgraph : Atletico Madrid decimato dal Covid, cinque positivi: ecco chi sono - CalcioNews24 : Anche l'Atletico fa i conti con il Covid - Io21482353 : Contatti tra Morata e il Barcellona. Blaugrana disposti a parlare con la juve di Depay. Discorso complicato in quan… - tcm24com : Atletico Madrid, diversi positivi al Covid19 tra cui il tecnico Simeone #at. Madrid -