Atletica, come sta Filippo Tortu? Il papà-allenatore: "Salta le gare indoor, puntiamo sui 200. E al Golden Gala…" (Di giovedì 30 dicembre 2021) Filippo Tortu è risultato positivo al Covid-19 per la seconda volta nell'arco di dodici mesi, ma fortunatamente è asintomatico e sta bene. Il velocista brianzolo ha comunicato l'esito del tampone nella giornata di ieri e attualmente si trova in quarantena. La situazione è sotto controllo, dal punto di vista medico e atletico, come ha voluto sottolineare il suo papà-allenatore Salvino in un'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport. Il tecnico è stato molto chiaro: "Appena ha ricevuto il referto, praticamente in tempo reale, ha voluto comunicare pubblicamente l'esito. Non ha alcun sintomo, se non un po' di raffreddore. Non sono per niente preoccupato. Merito anche della terza dose di vaccino, ricevuta il 15 dicembre, pochi giorni prima della mia. Ormai i tamponi, per lui, sono diventati una regola.

