Atletica | annullata la We Run Rome 2021 | la decisione del sindaco Gualtieri legata alla situazione sanitaria

(Di venerdì 31 dicembre 2021) La We Run, a poche ore dal via, è stata. Lo ha deciso ildi Roma, Roberto, con un’ordinanza che ha decretato la mancata disputa della competizione capitolina in virtù delle problematiche date ddiffusione del Covid-19 non solo in Italia, ma anche in città. Sarebbero stati circa 6000 gli atleti che avrebbero preso partecorsa, che si sarebbe svolta nel pomeriggio. La richiesta di annullamento era stata avanzata dall’ASL Roma 1, considerando tutta l’attualepandemica a Roma e nel Lazio., Stefano Mei: “Contrari a stop a gare su strada, abbiamo un rigido controllo sicurezza” Nella comunicazione si leggeva che, “sentito il Seresmi dell’Istituto Spnzani, ...

Il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, con un'ordinanza dispone l'annullamento della We Run Rome 2021

Manifestazione organizzata dall'Rocca di Papa e dal Comitato Provinciale di Roma Sud. ... E' stata esclusa la prova di Frascati, in quanto fusia a livello individuale, che per la ...