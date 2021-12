Atalanta | preso Boga | ecco cosa resta da fare In salita il mercato delle altre big | solo l’Inter non ha «urgenze»

Advertising

DiMarzio : Il @GenoaCFC inizia la rivoluzione di mercato: preso #Hefti dallo @BSC_YB, segnò un gran gol all’@Atalanta_BC in… - nashtag_ : RT @florenzioo: E dopo i trofei: -Aemo preso Murigno -Aemo battuta l’Atalanta -Cantamo fino al 90’ - Pantofole più vendute - Panettoni pi… - liberalunicorno : RT @DiMarzio: Il @GenoaCFC inizia la rivoluzione di mercato: preso #Hefti dallo @BSC_YB, segnò un gran gol all’@Atalanta_BC in @ChampionsLe… - FiloBarige993 : RT @DiMarzio: Il @GenoaCFC inizia la rivoluzione di mercato: preso #Hefti dallo @BSC_YB, segnò un gran gol all’@Atalanta_BC in @ChampionsLe… - AntonioLaurenzi : RT @florenzioo: E dopo i trofei: -Aemo preso Murigno -Aemo battuta l’Atalanta -Cantamo fino al 90’ - Pantofole più vendute - Panettoni pi… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta preso

Hefti ha già mostrato le proprie qualità agli spettatori italiani nella prima parte di questa stagione, affrontando in due occasioni l'durante la fase a gironi della Champions League e ...Luis Muriel al Napoli, la trattativa con l'è ancora in corso e può andare a buon fine. I bergamaschi hanno giàBoga. Il calciomercato di gennaio entra nel vivo ed il primo botto lo ha sparato proprio l'pronta ad ...Smentita categorica da parte di Radio Kiss Kiss Napoli sull’interessamento concreto, uscito nelle ultime ore, del Napoli per Luis Muriel dell’Atalanta. Secondo la radio ufficiale del club azzurro, il ...Trattativa praticamente chiusa per il difensore dello Young Boys Silvan Hefti. Ventiquattrenne dello Young Boys club elvetico di primo piano visto che ha militato in Champions, Hefti gioca come terzin ...