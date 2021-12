(Di giovedì 30 dicembre 2021) Al 4° posto in classifica, in attesa del ritorno in campo nel 2022 l’deve fronteggiare due casi dità nel. L’Italia e il mondo intero stanno affrontando in questi giorni una nuova ondata di casi da-19. Una situazione che rischia di avere un fortissimo impatto nella società e che naturalmente investe Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

TuttoMercatoWeb : Atalanta, due tesserati del gruppo squadra positivi al Covid-19. La nota ufficiale del club - DiMarzio : #SerieA | #Atalanta, due membri del gruppo squadra positivi al Covid-19 - zazoomblog : Atalanta il Covid inguaia Gasperini: due positivi nel gruppo squadra - #Atalanta #Covid #inguaia #Gasperini: - fisco24_info : Covid, Atalanta: due casi di positività nel gruppo squadra: Emersi dai test alla ripresa dell'attività fisica - NCN_it : #UFFICIALE – Il #Covid si abbatte sulla #SerieA: tre casi nello #Spezia e due nell'#Atalanta -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Covid

I positivi in Serie A: due componenti del gruppo squadra (non specificati); Empoli: tre componenti del gruppo squadra (non specificati); Fiorentina: un calciatore (non specificato), tre ...Pallone Serie A ©LaPresseIl- 19 non lascia in pace la Serie A e questa volta a farne le spese è l', ma non solo in Serie A. Vi abbiamo riportato, infatti, negli ultimi minuti, la ...Emergenza Covid anche in casa Atalanta. La nota del club bergamasco: "Atalanta B.C. comunica che due tesserati del gruppo squadra sono risultati positivi al Covid-19. La Società ha attivato tutte le p ...L'Atalanta ha annunciato poco fa la positività al Coronavirus da parte di due tesserati appartenenti al gruppo squadra ...