Atalanta | due positivi al Covid | il comunicato del club

(Di giovedì 30 dicembre 2021) L’hala presenza di duealnel gruppo squadra Il-19 colpisce anche l’. Attraverso una nota ufficiale, ilnerazzurro hala presenza di dueal virus all’interno del gruppo squadra. IL– «B.C. comunica che due tesserati del gruppo squadra sono risultatial-19. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Tonali è presente e futuro del Milan: personalità, giocate decisive, assist e anche due gol in questa stagione (contro Cagliari e Atalanta). Sandro ha scalato le gerarchie fino a diventare ... Genoa e Atalanta stanno trattando per il trasferimento a Genova di Roberto Piccoli, l'attaccante ... se si troverà l'accordo, il Genoa dovrà infatti versare al club di Percassi circa due milioni di... Il primo giro di tamponi effettuato ieri dallo staff medico alla ripresa dell'attività, dopo una settimana di ferie ... La società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le autorità Il Covid-19 torna a bussare in casa Atalanta. Con un breve comunicato sul proposito ufficiale, la so...