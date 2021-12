Asta delle maglie benefiche dell’Atalanta, in vetta quella di Koopmeiners (Di giovedì 30 dicembre 2021) Ha raggiunto i 14 mila euro il montepremi provvisorio dell’Asta benefica delle 25 maglie nerazzurre indossate (e poi autografate) dall’Atalanta in occasione del «Christmas Match», Atalanta-Roma del 18 dicembre scorso. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 30 dicembre 2021) Ha raggiunto i 14 mila euro il montepremi provvisorio dell’benefica25nerazzurre indossate (e poi autografate) dall’Atalanta in occasione del «Christmas Match», Atalanta-Roma del 18 dicembre scorso.

