Assegno unico figli: prime domande dal 1° gennaio al 28 febbraio, pagamento a marzo. Resta il bonus asilo nido. Istruzioni Inps (Di giovedì 30 dicembre 2021) L'Inps pubblica le Istruzioni per la presentazione delle domande per usufruire dell'assegni unico figli. Le prime domande si possono presentare dal 1° gennaio al 28 febbraio e il pagamento arriverà a marzo. La scadenza delle domande è fissata al 30 giugno 2022. Resta il bonus asilo nido. Il decreto presto in Gazzetta Ufficiale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 30 dicembre 2021) L'pubblica leper la presentazione delleper usufruire dell'assegni. Lesi possono presentare dal 1°al 28e ilarriverà a. La scadenza delleè fissata al 30 giugno 2022.il. Il decreto presto in Gazzetta Ufficiale. L'articolo .

