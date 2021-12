Assegno unico figli, dal 1° Gennaio via alle domande: ecco come richiederlo (Di giovedì 30 dicembre 2021) Finalmente ci siamo. Dal 1° Gennaio 2022 le famiglie italiane potranno richiedere l'Assegno unico per i figli. Il decreto legislativo che istituisce il beneficio è stato approvato lo scorso 23 dicembre dal Consiglio dei ministri in via definitiva. L'Assegno andrà a sostituire tutti i precedenti sostegni per i figli a carico. Questo significa che gli assegni temporanei per i figli minori, le detrazioni per i minori a carico e per i soli nuclei con figli e orfani, l'Assegno per il nucleo familiare perderanno di efficacia, sostituito dal nuovo Assegno universale. Ma come fare per averlo? come fare domanda Per ricevere l'Assegno a partire dal 1° Gennaio ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 30 dicembre 2021) Finalmente ci siamo. Dal 1°2022 le famiglie italiane potranno richiedere l'per i. Il decreto legislativo che istituisce il beneficio è stato approvato lo scorso 23 dicembre dal Consiglio dei ministri in via definitiva. L'andrà a sostituire tutti i precedenti sostegni per ia carico. Questo significa che gli assegni temporanei per iminori, le detrazioni per i minori a carico e per i soli nuclei cone orfani, l'per il nucleo familiare perderanno di efficacia, sostituito dal nuovouniversale. Mafare per averlo?fare domanda Per ricevere l'a partire dal 1°...

Advertising

elenabonetti : Mancano pochi giorni alla partenza delle domande per l’assegno unico e universale. Insieme all’introduzione dell’as… - marattin : I 6 mld aggiuntivi - ogni anno - dell’assegno unico universale (che in gran parte vanno ai redditi inferiori a 40.0… - INPS_it : È online la #Simulazione #Importo #AssegnoUnico per simulare l’importo mensile della nuova prestazione di sostegno… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Assegno unico per i figli, sul sito dell’Inps il simulatore per calcolare l’importo. Domande all’istituto da gennaio h… - rietin_vetrina : Assegno unico, on line il simulatore Inps per il calcolo degli importi -