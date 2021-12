Ascolti TV | Mercoledì 29 Dicembre 2021. Domina La Bella e la Bestia (19.1%). Kalipè non va oltre il 4.3%, sale Zona Bianca (6.5%), Forrest Gump 7.5% (Di giovedì 30 dicembre 2021) La Bella e la Bestia Nella serata di ieri, Mercoledì 29 Dicembre 2021, su Rai1 il film La Bella e la Bestia ha interessato 4.003.000 spettatori pari al 19.1%. Su Canale 5 Natale da Chef ha raccolto davanti al video 2.158.000 spettatori pari al 10.6% di share. Su Rai2 la prima puntata di Kalipè - A Passo d’Uomo ha interessato 903.000 spettatori pari al 4.3% di share. Su Italia 1 Forrest Gump ha intrattenuto 1.467.000 spettatori (7.5%). Su Rai3 Vita di Pi ha raccolto davanti al video 950.000 spettatori pari ad uno share del 4.4%. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 1.065.000 spettatori con il 6.4% di share. Su La7 L’età Dell’innocenza ha registrato 426.000 spettatori con ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 30 dicembre 2021) Lae laNella serata di ieri,29, su Rai1 il film Lae laha interessato 4.003.000 spettatori pari al 19.1%. Su Canale 5 Natale da Chef ha raccolto davanti al video 2.158.000 spettatori pari al 10.6% di share. Su Rai2 la prima puntata di- A Passo d’Uomo ha interessato 903.000 spettatori pari al 4.3% di share. Su Italia 1ha intrattenuto 1.467.000 spettatori (7.5%). Su Rai3 Vita di Pi ha raccolto davanti al video 950.000 spettatori pari ad uno share del 4.4%. Su Rete4totalizza un a.m. di 1.065.000 spettatori con il 6.4% di share. Su La7 L’età Dell’innocenza ha registrato 426.000 spettatori con ...

Advertising

Mattiabuonocore : L'esordio di Kalipè non va oltre il 4.3%, sale Zona Bianca (6.5%), Bene Forrest Gump 7.5% - GiusCandela : RT @fabiofabbretti: #LaBellaELaBestia domina la serata di ieri con 4 milioni di spettatori e il 19.1% di share, #NataleDaChef non va oltre… - fabiofabbretti : #LaBellaELaBestia domina la serata di ieri con 4 milioni di spettatori e il 19.1% di share, #NataleDaChef non va ol… - Mattiabuonocore : Ascolti TV | Mercoledì 29 Dicembre 2021. Domina La Bella e la Bestia (19.1%), Natale da Chef 10.6% - zazoomblog : Ascolti tv mercoledì 29 dicembre: La bella e la bestia Natale da chef Vita di Pi - #Ascolti #mercoledì #dicembre:… -