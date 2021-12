Ascolti tv ieri, mercoledì 29 dicembre, dati auditel e share: chi ha vinto? (Di giovedì 30 dicembre 2021) Ecco gli Ascolti tv di ieri mercoledì 29 dicembre 2021: chi ha vinto la sfida dell’auditel tra La Bella e la Bestia su Rai 1, Natale da Chef su Canale 5 e il resto della programmazione? Ecco tutti i dati di ieri compresi di share. Leggi anche: Delia Duran, moglie di Alex Belli, è una nuova concorrente... Leggi su donnapop (Di giovedì 30 dicembre 2021) Ecco glitv di292021: chi hala sfida dell’tra La Bella e la Bestia su Rai 1, Natale da Chef su Canale 5 e il resto della programmazione? Ecco tutti idicompresi di. Leggi anche: Delia Duran, moglie di Alex Belli, è una nuova concorrente...

Advertising

AmiciOpinions_ : Per far arrivare sogni al cielo al disco d’oro ieri mancavano 1036 copie. Oggi si legge che è salita di 85.000 asc… - _lobinachiara : RT @starkboy__: Raga stiamo salendo, ascolti superiori rispetto a ieri. Dobbiamo spingere, non molliamo #sognialcieloORO - Martii_dn07 : RT @starkboy__: Raga stiamo salendo, ascolti superiori rispetto a ieri. Dobbiamo spingere, non molliamo #sognialcieloORO - chiiiiara0 : RT @starkboy__: Raga stiamo salendo, ascolti superiori rispetto a ieri. Dobbiamo spingere, non molliamo #sognialcieloORO - babyvanitas : RT @starkboy__: Raga stiamo salendo, ascolti superiori rispetto a ieri. Dobbiamo spingere, non molliamo #sognialcieloORO -