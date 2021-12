Ascolti tv ieri, arriva clamorosa debacle! I vincitori sono LORO! (Di giovedì 30 dicembre 2021) Ascolti tv ieri, arriva la clamorosa debacle! I vincitori questa volta sono proprio LORO! Non perderti i dettagli i del post ieri vi abbiamo parlato di uno strumento molto importante… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 30 dicembre 2021)tvlaquesta voltaproprioNon perderti i dettagli i del postvi abbiamo parlato di uno strumento molto importante… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

italiaserait : Ascolti Tv di ieri 29 dicembre 2021: daytime, seconda serata, mattina, pomeriggio - Susanna05662273 : RT @BlogSocialTv1: Ieri in preserale ottimi ascolti per @RaiUno con #leredita segna 3.586.000 spettatori al 21.0%, 26.1% 5.238.000 s… - AlexsWorld21 : RT @starkboy__: Raga stiamo salendo, ascolti superiori rispetto a ieri. Dobbiamo spingere, non molliamo #sognialcieloORO - Sportivomilan : @capuanogio Ieri ho sentito la trasmissione ' tutti convocati' Trasmissione che parla sempre bene del Milan . Mi a… - jminne23 : RT @BlogSocialTv1: Ieri in preserale ottimi ascolti per @RaiUno con #leredita segna 3.586.000 spettatori al 21.0%, 26.1% 5.238.000 s… -