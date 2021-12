ASCOLTI TV 29 DICEMBRE 2021 | LA BELLA E LA BESTIA 19 | 1% DOPPIA NATALE DA CHEF 10 | 6% | FORREST GUMP 7 | 5% | ZONA BIANCA 6 | 4% | KALIPÈ 4 | 3% | PICCO DI 6 | 2 MILIONI PER L’EREDITÀ

(Di giovedì 30 dicembre 2021)TV 29· Mercoledì · Cumulati giornalieri per gruppo R A I24 – xPT – x M E D I A S E T24 – xPT – x Pres. UnoMattina – xTg1 ore 8 – xUnoMattina: Il Meglio – 748 16.11Storie Italiane (9.00) – 1046 17.26Storie Italiane – 1048 15.41È Sempre Mezzogiorno – 2078 16.82Tg1 – xLe Mille e una Notte (13.40) – 1678 12.20TecheTecheTè – xTg1 – xPres. TeQ – v. nettoTale e Quale Show: Torneo – 1551 11.80– 3586 21.00– 5238 26.08Tg1 – xSoliti Ignoti (20.10) – 4541 19.34Lae la– 4003 19.13 2245 18.16 551 20.35 2120 19.14Un Bebè per– 1323 14.03 Prima Pagina – xTg5 ore 8 – 1224 23.15Mattino 5 News – 1034 17.14Mattino 5 News – 977 15.62Forum – 1550 16.16Tg5 – 3282 21.85Beautiful – 2664 17.21Una ...

MondoTV241 : Ascolti TV di mercoledì 29 dicembre 2021: La bella e la bestia quasi doppia Natale da Chef, bene Forrest Gump e Zon… - occhio_notizie : La Bella e la Bestia conquista il pubblico del mercoledì sera #ascoltitv #datisuditel - Mattiabuonocore : 0.3% per #Ilsognodelpodio con Milly Carlucci su Rai5 - tvzoomitalia : #Ascoltitv 29 dicembre 2021: altra fiaba di Rai1 che doppia Canale5. “La Bella e la Bestia” 19,1%, “Natale da Chef”… - AndreaAAmato : #Ascoltitv 29 dicembre 2021: altra fiaba di Rai1 che doppia Canale5. “La Bella e la Bestia” 19,1%, “Natale da Chef”… -

tv mercoledì 292021: access prime time e preserale I soliti ignoti di Amadeus continuano la loro cavalcata trionfale, staccando per l'ennesima volta Striscia la Notizia . Anche L'...D'altronde puntata dopo puntata, lo show di Gerry Scotti fa sempre il pieno die consensi. Quali sono le regole del gioco? Ricapitoliamo grazie alle informazioni di Today : ' Ogni puntata ...Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda mercoledì 29 dicembre 2021 ...Ennesimo boom di ascolti per Rai 1 grazie ai classici Disney: vola La bella e la bestia, ecco i dati del 29 dicembre 2021 ...