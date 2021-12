Ascolti tv 29 dicembre 2021 analisi: “La bella e la bestia” stacca “Natale da chef”. “Forrest Gump” e Brindisi boom, non svetta Ossini versione Licia Colò (Di giovedì 30 dicembre 2021) Ascolti Tv al top: L’Eredità con 5,238 milioni e 26,1% è stato il programma più visto della giornata; il Tg1 short delle 20 a 4,830 milioni e 22,4%. I Soliti Ignoti a 4,541 milioni e 19,34%. Mercoledì televisivo con vista Capodanno particolare e anomalo – senza Federica Sciarelli e con nuove regole su vaccini e confini casalinghi per i quarantenati in definizione per tutto il pomeriggio, nonché lo sciopero dei giornalisti Rai – quello del 29 dicembre. Si spiegano anche così i risultati di audience sorprendenti di alcuni programmi – Tagadà, Controcorrente e In Onda e poi Zona Bianca (in prima serata) – che hanno surrogato le carenze fisiologiche dell’offerta pubblica. In prima serata Rai1 ha trasmesso un nuovo passaggio de La bella e la bestia (la versione con Emma Watson) contro la ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 30 dicembre 2021)Tv al top: L’Eredità con 5,238 milioni e 26,1% è stato il programma più visto della giornata; il Tg1 short delle 20 a 4,830 milioni e 22,4%. I Soliti Ignoti a 4,541 milioni e 19,34%. Mercoledì televisivo con vista Capodanno particolare e anomalo – senza Federica Sciarelli e con nuove regole su vaccini e confini casalinghi per i quarantenati in definizione per tutto il pomeriggio, nonché lo sciopero dei giornalisti Rai – quello del 29. Si spiegano anche così i risultati di audience sorprendenti di alcuni programmi – Tagadà, Controcorrente e In Onda e poi Zona Bianca (in prima serata) – che hanno surrogato le carenze fisiologiche dell’offerta pubblica. In prima serata Rai1 ha trasmesso un nuovo passaggio de Lae la(lacon Emma Watson) contro la ...

