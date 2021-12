“Aree a rischio particolarmente elevato di infezione”, la Germania allerta i tedeschi in viaggio verso l’Italia, Malta e San Marino (Di giovedì 30 dicembre 2021) Mentre da noi, incredibile a dirsi, per quanto sparuta ma persiste ancora una frangia di ‘scettici’ rispetto alla situazione epidemiologica italiana, come vedremo all’estero non si fanno invece scrupoli rispetto ai fatti, quasi comparandoci a degli ‘untori’. Germania: Malta, Italia e San Marino definite Aree ‘rischio particolarmente elevato di infezione’ E’ il caso della Germania che, come si legge sul sito del ministero degli Esteri tedesco, dal primo gennaio annovera Malta, l’Italia, e San Marino, fra le Aree a “rischio particolarmente elevato di infezione a causa di incidenze ... Leggi su italiasera (Di giovedì 30 dicembre 2021) Mentre da noi, incredibile a dirsi, per quanto sparuta ma persiste ancora una frangia di ‘scettici’ rispetto alla situazione epidemiologica italiana, come vedremo all’estero non si fanno invece scrupoli rispetto ai fatti, quasi comparandoci a degli ‘untori’., Italia e Sandefinitedi’ E’ il caso dellache, come si legge sul sito del ministero degli Esteri tedesco, dal primo gennaio annovera, e San, fra lea “dia causa di incidenze ...

