Approvata la Legge di Bilancio 2022 | tutte le novità previste

Leggi su fmag

(Di giovedì 30 dicembre 2021) E’ stataladicon un iter singolare, per altro aspramente criticato da Giorgia Meloni (FDI) che ha immediatamente tuonato la vicenda definendola come risultato di “Una maggioranza sgangherata che produce una finanziaria altrettanto inadeguata, riempita di marchette per accontentare questo o quel partito. Fratelli d’Italia pretende rispetto per il Parlamento e per gli italiani”. Venendo al sodo, ladi(cui avevamo dato alcune anticipazioni nei giorni scorsi) era partita da 218 articoli per finire con un unico articolo di 1.013 commi: questo modo di fare inevitabilmente porta all’approvazione del testo, integrato con i vari emendamenti proposti, con una fiducia quasi “a scatola chiusa”. Sebbene non manchino le ...