Anziano trovato morto nella casa in fiamme

Carrara, 30 dicembre 2021 - Tragedia a Carrara dove un uomo è morto questa mattina nel suo appartamento andato a fuoco. La vittima, Stefano Gazzillo, era originario di Caserta e aveva 84 anni.

