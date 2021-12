Angelo Branduardi | «Gli altri cantavano di politica | io e Battiato siamo sempre stati fuori dal coro» video

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 30 dicembre 2021) “Con la pandemia viviamo una nuova peste. Al Medioevo si dà un’immagine sbagliata: non è stato un periodo buio, ma il primo passo verso l’Umanesimo e il Rinascimento. Speriamo che l’Umanesimo, con l’uomo inserito nella Natura, ritorni al termine di questa peste”. È l’auspicio espresso dal cantautorein un’intervista al ‘Corriere della Sera’. L’autore di Cogli la prima mela a Alla Fiera dell’Est si definisce nel panorama musicale «un caso a parte, come lo fu Franco». Contatti e diversità con lui?, gli chiede Flavio Vanetti. «Le due musicalità sono differenti.aveva una carica caustica che io non ho, anche se sul palco sono ironico. In comune ho la spiritualità della musica. Con Franco ho duettato nel disco dedicato a San Francesco. Gli dissi: “Ti devo far cantare un motivo”. Non ...