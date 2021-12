Anche Tommaso Paradiso positivo al covid 10: le sue parole sui social (Di giovedì 30 dicembre 2021) “Mi unisco a quella vagonata di persone asintomatiche ma positive al molecolare” con queste parole Tommaso Paradiso poche ore fa via social ha annunciato di essere positivo al covid 19. Saltano per il cantante tutti gli impegni presi per il Capodanno. E’ iniziata ieri infatti la quarantena! “Magari nei prossimi giorni provo a organizzare una chitarra e voce in diretta su instagram from the cucina, così per passare il tempo” ha ironizzato il cantante che come detto in precedenza, sta bene e non ha nessun sintomo. Poi nelle storie successive, il cantante ha rassicurato ancora una volta tutte le persone che lo seguono con affetto ribadendo alcuni concetti che ormai conosciamo a memoria, come ad esempio il fatto che i tamponi rapidi continuino a dare dei falsi negativi, come è successo nel ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 30 dicembre 2021) “Mi unisco a quella vagonata di persone asintomatiche ma positive al molecolare” con questepoche ore fa viaha annunciato di essereal19. Saltano per il cantante tutti gli impegni presi per il Capodanno. E’ iniziata ieri infatti la quarantena! “Magari nei prossimi giorni provo a organizzare una chitarra e voce in diretta su instagram from the cucina, così per passare il tempo” ha ironizzato il cantante che come detto in precedenza, sta bene e non ha nessun sintomo. Poi nelle storie successive, il cantante ha rassicurato ancora una volta tutte le persone che lo seguono con affetto ribadendo alcuni concetti che ormai conosciamo a memoria, come ad esempio il fatto che i tamponi rapidi continuino a dare dei falsi negativi, come è successo nel ...

