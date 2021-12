Anche Taiwan parteciperà alle esercitazioni Usa nell’Indo Pacifico (Di giovedì 30 dicembre 2021) Secondo il piano di spesa che il Pentagono ha previsto per il 2022, e che il presidente Joe Biden questa settimana ha trasformato in legge con la sua firma, Taiwan dovrebbe essere invitata a Rimpac 2022, la più grande esercitazione navale del mondo, che si terrà nell’Indo Pacifico la prossima estate e a cui prenderanno parte 48 unità militari da 20 nazioni e 25.000 soldati. Il National Defense Authorization Act (Ndaa) del 2022 dice che l’invito completerebbe gli sforzi degli Stati Uniti per sostenere l’isola di fronte al “comportamento sempre più coercitivo e aggressivo” della Cina. Nel piano c’è un’accurata selezione delle parole che porta a sottolineare che Taiwan è una democrazia, e per questo parte del sistema statunitense di alleati e partner. Evidenziazione che serve a rimarcare che attorno al ... Leggi su formiche (Di giovedì 30 dicembre 2021) Secondo il piano di spesa che il Pentagono ha previsto per il 2022, e che il presidente Joe Biden questa settimana ha trasformato in legge con la sua firma,dovrebbe essere invitata a Rimpac 2022, la più grande esercitazione navale del mondo, che si terràla prossima estate e a cui prenderanno parte 48 unità militari da 20 nazioni e 25.000 soldati. Il National Defense Authorization Act (Ndaa) del 2022 dice che l’invito completerebbe gli sforzi degli Stati Uniti per sostenere l’isola di fronte al “comportamento sempre più coercitivo e aggressivo” della Cina. Nel piano c’è un’accurata selezione delle parole che porta a sottolineare cheè una democrazia, e per questo parte del sistema statunitense diati e partner. Evidenziazione che serve a rimarcare che attorno al ...

