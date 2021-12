Anche l’Atalanta alle prese con il Covid: 2 contagiati (Di giovedì 30 dicembre 2021) In Serie A si moltiplicano i casi di Covid. Dopo Spezia, Torino, Fiorentina ed Empoli, oltre al Napoli, adesso tocca Anche all’Atalanta. Sono due i componenti del gruppo squadra che risultano contagiati agli ultimi test. Il club ha pubblicato un comunicato sul suo sito ufficiale. “Atalanta B.C. comunica che due tesserati del gruppo squadra sono risultati positivi al Covid-19. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 30 dicembre 2021) In Serie A si moltiplicano i casi di. Dopo Spezia, Torino, Fiorentina ed Empoli, oltre al Napoli, adesso toccaal. Sono due i componenti del gruppo squadra che risultanoagli ultimi test. Il club ha pubblicato un comunicato sul suo sito ufficiale. “Atalanta B.C. comunica che due tesserati del gruppo squadra sono risultati positivi al-19. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate”. L'articolo ilNapolista.

