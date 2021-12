Anche Gigi D’Alessio positivo al Covid-19 | l’annuncio su Instagram – VIDEO

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Napoli –al. “Ciao a tutti, purtroppo anch’io sono a casa con il. Fortunatamente sto bene, farò la quarantena aspettando il nuovo anno, e non potrò essere al capodanno di Rai Uno come da programmi… lo seguirò da casa! Vi faccio i miei auguri di buon anno e vi auguro una buona vita”, scrive il cantante in un post su. “Dopo 5 tamponi antigenici risultati tutti negativi, ho fatto il tampone molecolare ed è risultato. Ho una carica virale bassissima, forse perché sono vaccinato”, dice in un breve. Visualizza questo post suUn post condiviso da(@dalessioreal)

E dopo Al Bano a casa con il coronavirus, salta il concertone di Capodanno anche Gigi D'Alessio risultato positivo al Covid. Il cantante napoletano era atteso domani sera alle Acciaierie di Terni ...