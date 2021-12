Amici di Maria De Filippi, un ex allievo del talent ha vinto X Factor Romania! (Di giovedì 30 dicembre 2021) Si è conclusa da poco la decima edizione della versione romena del talent show X Factor e a trionfare è stato per la prima volta un cantante italiano, il quale è a tutti gli effetti un volto noto del piccolo schermo. Stiamo parlando di Nick Casciaro, il quale annovera nel suo curriculum più di una partecipazione nei vari talent show che popolano la televisione italiana. Il 31enne originario di Trento, infatti, ha dapprima partecipato al nostro X Factor, nel 2011, venendo però eliminato dopo poco e poi ha calcato il palcoscenico di Italia’s got talent riuscendo ad arrivare in semifinale. Nel 2013 ha tentato la strada di Amici di Maria De Filippi ottenendo un discreto successo nella squadra dei Blu, allora capitanata da Miguel Bosé. Anche questa ... Leggi su isaechia (Di giovedì 30 dicembre 2021) Si è conclusa da poco la decima edizione della versione romena delshow Xe a trionfare è stato per la prima volta un cantante italiano, il quale è a tutti gli effetti un volto noto del piccolo schermo. Stiamo parlando di Nick Casciaro, il quale annovera nel suo curriculum più di una partecipazione nei varishow che popolano la televisione italiana. Il 31enne originario di Trento, infatti, ha dapprima partecipato al nostro X, nel 2011, venendo però eliminato dopo poco e poi ha calcato il palcoscenico di Italia’s gotriuscendo ad arrivare in semifinale. Nel 2013 ha tentato la strada didiDeottenendo un discreto successo nella squadra dei Blu, allora capitanata da Miguel Bosé. Anche questa ...

