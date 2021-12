All'ètoile del Teatro dell'Opera di Vienna il Premio ASI ‘Italiani nel Mondo' (Di giovedì 30 dicembre 2021) Roma, 30 dic. (Adnkronos) - “Sono particolarmente fiero che il nostro Ente abbia fatto nascere, tanti anni fa, un Premio riservato alle eccellenze italiane nel Mondo poiché i nostri connazionali e i loro figli devono continuare a sentire forte la vicinanza del loro Paese. Quest'anno il ‘Premio Italiani nel Mondo', è stato vinto da Davide Dato, un punto di riferimento nella danza sulla scena internazionale. Rispecchia lo spirito di questo riconoscimento che ho condiviso fin dal suo nascere perché ritengo doveroso essere vicini ai nostri connazionali all'estero, e che esprimono l'Italia più bella di cui dobbiamo andare orgogliosi”. È questo il pensiero del Senatore di Fratelli d'Italia Claudio Barbaro, Presidente di Asi (Associazioni Sportive e Sociali Italiane) non appena l'apposita commissione, Asi presieduta da ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 dicembre 2021) Roma, 30 dic. (Adnkronos) - “Sono particolarmente fiero che il nostro Ente abbia fatto nascere, tanti anni fa, unriservato alle eccellenze italiane nelpoiché i nostri connazionali e i loro figli devono continuare a sentire forte la vicinanza del loro Paese. Quest'anno il ‘Italiani nel', è stato vinto da Davide Dato, un punto di riferimento nella danza sulla scena internazionale. Rispecchia lo spirito di questo riconoscimento che ho condiviso fin dal suo nascere perché ritengo doveroso essere vicini ai nostri connazionali all'estero, e che esprimono l'Italia più bella di cui dobbiamo andare orgogliosi”. È questo il pensiero del Senatore di Fratelli d'Italia Claudio Barbaro, Presidente di Asi (Associazioni Sportive e Sociali Italiane) non appena l'apposita commissione, Asi presieduta da ...

Ultime Notizie dalla rete : All ètoile Presentata al Maschio Angioino la grande kermesse "Passione Live": lo spettacolo multidisciplinare di Capodanno 2022 All'incontro erano presenti tra gli altri, anche il produttore Luca Nottola e Felice Casucci, assessore regionale al turismo. "Per arrivare al Capodanno siamo partiti da Turturro - ha precisato ...

Capodanno: Napoli,concerto in streaming dal Maschio Angioino 'Passione Live - Capodanno 2022' avrà inizio alle ore 21.30 e si concluderà attorno all'una. ''Tenevamo molto a questo evento - ha detto il sindaco, Gaetano Manfredi - è uno dei primi obiettivi che ...

