Allerta Alimentare, ritirati dai supermercati alcuni lotti di pasta di note marche per rischio chimico (Di giovedì 30 dicembre 2021) Vari lotti di pasta sono stati richiamati dal produttrice e verranno ritirati dal mercato per rischio chimico. Si tratta di diverse varietà di pasta di riso integrale: penne (anche pasta di mais e grano saraceno), fusilli, filini e bersaglieri (pasta di riso integrale e canapa). In tutti i casi è stata rilevata la "possibile presenza di glutine oltre il limite consentito". Il marchio in questione è Bio In che appartiene al produttore La Romagnola Bio di Argenta (Ferrara). Le confezioni da mezzo chilo o 350 grammi hanno una scadenza che va dal 22 al 26 gennaio. Nell'avviso pubblicato sul sito del ministero si invita chi avesse acquistato tale tipo di pasta a "non consumare il prodotto se intolleranti all'allergene glutine ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 30 dicembre 2021) Varidisono stati richiamati dal produttrice e verrannodal mercato per. Si tratta di diverse varietà didi riso integrale: penne (anchedi mais e grano saraceno), fusilli, filini e bersaglieri (di riso integrale e canapa). In tutti i casi è stata rilevata la "possibile presenza di glutine oltre il limite consentito". Il marchio in questione è Bio In che appartiene al produttore La Romagnola Bio di Argenta (Ferrara). Le confezioni da mezzo chilo o 350 grammi hanno una scadenza che va dal 22 al 26 gennaio. Nell'avviso pubblicato sul sito del ministero si invita chi avesse acquistato tale tipo dia "non consumare il prodotto se intolleranti all'allergene glutine ...

