Allarme Supercoppa | rischio rinvio a fine stagione?

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Laitaliana rischia davvero di essere rinviata! È infatti freschissima la decisione di aver ridotto la capienza degli stadi dal 75% al 50% a causa dell’aumento dei contagi in tutt’Europa. Tale decisione ha portato un po’ di confusione, con alcune società che hanno voluto sospendere la vendita dei biglietti per alcune partite in programma nel mese di gennaio. E di conseguenza, lapotrebbe davvero disputarsi ae dunque essere rinviata!? Inter e Juventus stanno allastra! Inter e Juventus stanno riflettendo se effettivamente adottare questa decisione. Ultimamente la partita decisiva per l’assegnazione della...

La decisione del Governo ovviamente ricade anche sullaItaliana tra Inter e Juventus in programma il 12 gennaio 2022 alle 21 a San Siro. Ieri era partita la vendita dei tagliandi, con la ...... arriveranno gli scontri con Lazio, Juventus (in) e Atalanta. Poi, dopo Inter - Venezia, ... La sconfitta in casa contro il Napoli ha fatto " giustamente " suonare l'in casa rossonera, ...Inter e Juventus chiedono il rinvio della sfida di Supercoppa Italiana del 12 gennaio a San Siro. Le restrizioni preoccupano i club.Il Covid ha cambiato nuovamente le carte in tavola, anche per quanto riguarda la presenza dei tifosi allo stadio: le ultime su Inter-Juventus ...