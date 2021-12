Allarme Covid: otto club sospendono la vendita dei biglietti (Di giovedì 30 dicembre 2021) Le misure varate dal Governo per contenere la nuova ondata di Covid nel nostro paese hanno causato l’immediata reazione di alcuni club di Serie A. Per ora la capienza degli stadi è stata ridotta al 50%, ma se la situazione dovesse continuare a peggiorare non è escluso un ritorno alle porte chiuse. Per questo motivo otto club hanno deciso di sospendere la vendita dei biglietti per le prossime partite. Si tratta di Atalanta, Bologna, Inter, Juventus, Lazio, Napoli, Sampdoria e Roma. Situazione complicata quella che riguarda il match Roma-Juventus, per cui sono già stati venduti 12mila biglietti in più rispetto alla capienza ridotta disposta dal Governo. È stata sospesa poi anche la vendita dei biglietti per la Supercoppa Italiana ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 30 dicembre 2021) Le misure varate dal Governo per contenere la nuova ondata dinel nostro paese hanno causato l’immediata reazione di alcunidi Serie A. Per ora la capienza degli stadi è stata ridotta al 50%, ma se la situazione dovesse continuare a peggiorare non è escluso un ritorno alle porte chiuse. Per questo motivohanno deciso di sospendere ladeiper le prossime partite. Si tratta di Atalanta, Bologna, Inter, Juventus, Lazio, Napoli, Sampdoria e Roma. Situazione complicata quella che riguarda il match Roma-Juventus, per cui sono già stati venduti 12milain più rispetto alla capienza ridotta disposta dal Governo. È stata sospesa poi anche ladeiper la Supercoppa Italiana ...

