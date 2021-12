Allarme COVID | la decisione sulla Supercoppa Italiana!

(Di giovedì 30 dicembre 2021) La crescita esponenziale dei casiin Italia e la diffusione della variante Omicron sta mettendo a rischio il proseguimento del campionato. La prima stretta del governo è avvenutacapienza degli stadi: si torna al 50% con disposizione a scacchiera, rispetto al 75% attuale. Stadio Diego Armando Maradona Come riporta calcioefinanza queste restrizioni entreranno in vigore già dalle partite in programma all’epifania, come il big match Milan-Roma. Riguarderanno presumibilmente anche la finale diItaliana del 12 gennaio. Resta da capire cosa succederà con i biglietti già acquistati, dato che Inter e Juventus hanno fatto partire la vendita nelle giornata di ieri. Simone Borghi

