Alexa suggerisce ai bimbi di infilare le dita nella presa della corrente?

(Di giovedì 30 dicembre 2021) A quanto pare il dispositivodi Amazon avrebbe suggerito a una bambina di toccare con un centesimo i poli esposti di un caricatore del telefono collegato al muro. A dare la notizia un allarmato genitore che ha pubblicato schermatecronologia delle attività dell’assistente di Google. Infatti è possibile recuperare tutte le interazioni tramite Bleeping Computer. Ma com’è possibile cheabbia proposto un’attività così pericolosa a un bimbo?propone una “penny challenge” a una bimba di 10 anni (TikTok) – curiosauro.itmette in pericolo la vita di una bambina L’incidente è stato confermato da Amazon. Quindi è successo davvero:ha messo in pericolo la vita di una bambina di dieci anni con un “consiglio” davvero strano. Sembra proprio che il dispositivo abbia ...

Si tratta di una sfida che è circolata in passato su TikTok , ene ha preso spunto a partire da un articolo trovato sul web che si concentrava proprio sulla pericolosità di alcune "challenge" ...