Alessandro Basciano mette Sophie “alle strette” | “Non hai abbastanza interesse…” – VIDEO

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Dopo la discussione con Lulù e Jessica,Codegoni si è rifugiata nella sauna del Grande Fratello Vip insieme ad, nel disperato tentativo di fare il punto della situazione.” Sono stata la prima a cercare in tutti i modi di non farla sentire in imbarazzo e coinvolgerla.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Grande Fratello ha messo in contatto Alessandro Basciano con la famiglia per una importante comunicazione che lo riguarda. Sophie racconta ad Alessandro Basciano che la Jessica l'ha nominato. Jessica si era illusa perché le è stato detto che ha un bel carattere e le sue fan pensano che Alessandro la stia ingannando. Alessandro Basciano mette Sophie "alle strette": "Non hai abbastanza interesse…"

Nella scorsa puntata del Gf Vip, Jessica Selassiè ha nominatorivelando in 'gran segreto' la sua scelta a Sophie la quale non ha saputo mantenere il segreto rivelando il tutto ad. Sophie tradisce Jessica, ecco i dettagli Jessica ha ...Sophie Codegoni chiacchierando con il resto delle vippone del Grande Fratello Vip , ha giudicato eccessivo l'atteggiamento didopo aver scoperto della nomination di Jessica . Durante la conversazione in cucina, Lulù Selassiè è intervenuta scontrandosi con l'ex tronista. Lulù litiga con Sophie e interviene ...Io prendo posizione, l’ho presa! Io tengo all’amicizia, sono fatta così. Alessandro Basciano, dopo le parole di Sophie ha messo in chiaro alcuni punti: Se non mi fossi dichiarato con te tu lasciavi ...GF Vip, Sophie Codegoni stufa di sentire battute su di lei: "Mi sono rotta! Voglio andare via" Nonostante Alessandro Basciano uno dei nuovi concorrenti ...