Albano Carrisi, vaccinato con terza dose ma contagiato dal Covid: "Forse...", un drammatico sospetto sul contagio (Di giovedì 30 dicembre 2021) Non sa come ha preso il Covid: anche per questo il contagio di Albano Carrisi è Forse la storia più inquietante di questo San Silvestro al sapore (amarissimo) di variante Omicron, il nuovo spauracchio che sta già stravolgendo i bollettini quotidiani su positivi, ricoveri e decessi e che getta una luce sinistra su cosa accadrà nelle prime settimane del 2022. "Questa è la terza Guerra mondiale - commenta al Corriere della Sera il cantante 78enne -. I no vax? Con tutto quello che succede intorno è come se uno mette la mano sul fuoco e poi dice che non brucia". "Non riesco a spiegarmelo - spiega -. Ho fatto tutte e tre le vaccinazioni, l'ultima il 6 dicembre, e anche quella anti-influenzale". Eppure ha contratto il virus e sarà costretto a disertare lo show di Capodanno di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 dicembre 2021) Non sa come ha preso il: anche per questo ildila storia più inquietante di questo San Silvestro al sapore (amarissimo) di variante Omicron, il nuovo spauracchio che sta già stravolgendo i bollettini quotidiani su positivi, ricoveri e decessi e che getta una luce sinistra su cosa accadrà nelle prime settimane del 2022. "Questa è laGuerra mondiale - commenta al Corriere della Sera il cantante 78enne -. I no vax? Con tutto quello che succede intorno è come se uno mette la mano sul fuoco e poi dice che non brucia". "Non riesco a spiegarmelo - spiega -. Ho fatto tutte e tre le vaccinazioni, l'ultima il 6 dicembre, e anche quella anti-influenzale". Eppure ha contratto il virus e sarà costretto a disertare lo show di Capodanno di ...

