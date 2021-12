Al Bano positivo al Covid: “Questo maledetto virus mi ha colpito” (Di giovedì 30 dicembre 2021) Al Bano non sarà a Bari per il consueto appuntamento di Capodanno di Canale 5. Il cantante, infatti, come ha rivelato ai suoi fan sui social, è risultato positivo al Covid-19 e non potrà prendere parte alla serata speciale condotta da Federica Panicucci (in cui avrebbe dovuto esibirsi con le sue canzoni e insieme ad altre voci del panorama musicale italiano). Vi raccomandiamo... Covid 19, Jovanotti positivo al virus: "I tamponi rapidi non sono così efficaci" “Purtroppo non potrò esserci, mi dispiace moltissimo“, ha spiegato l’artista, che ora è in isolamento finché non avrà nuovamente un tampone negativo. Fortunatamente, però, le sue condizioni di salute sono buone: infatti il cantante ha contratto il ... Leggi su diredonna (Di giovedì 30 dicembre 2021) Alnon sarà a Bari per il consueto appuntamento di Capodanno di Canale 5. Il cantante, infatti, come ha rivelato ai suoi fan sui social, è risultatoal-19 e non potrà prendere parte alla serata speciale condotta da Federica Panicucci (in cui avrebbe dovuto esibirsi con le sue canzoni e insieme ad altre voci del panorama musicale italiano). Vi raccomandiamo...19, Jovanottial: "I tamponi rapidi non sono così efficaci" “Purtroppo non potrò esserci, mi dispiace moltissimo“, ha spiegato l’artista, che ora è in isolamento finché non avrà nuovamente un tampone negativo. Fortunatamente, però, le sue condizioni di salute sono buone: infatti il cantante ha contratto il ...

