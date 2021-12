Al Bano positivo al Covid-19 | salta l’evento di Capodanno | lo sfogo del cantante che spiega come si è ammalato

Advertising

Corriere : Al Bano positivo, salta il Capodanno di Canale 5: «Ma sto benissimo. Non capisco i no vax» - Agenzia_Ansa : Al Bano: 'Sono positivo al Covid, niente Capodanno da Bari. Vinceremo questa guerra. No vax state attenti' #ANSA - solospettacolo : Al Bano, sono positivo al Covid, niente Capodanno da Bari - solospettacolo : Al Bano, sono positivo al Covid, niente Capodanno da Bari - DRiva78 : RT @mantovanimg: ULTIM'ORA ?? Al Bano positivo al covid: 'Ho fatto tre volte il vaccino e mi sono attenuto a tutti i protocolli eppure mi… -

Ultime Notizie dalla rete : Bano positivo

Lo annuncia in un video: 'Ebbene sì, questo maledetto virus mi ha colpito'. Il cantante Alal Covid. Quando il Corriere della Sera gli chiede: 'Come è possibile?', lui risponde: 'Non riesco a spiegarmelo. Ho fatto tutte e tre le vaccinazioni, l'ultima il 6 dicembre, e anche ...AlCarrisial Covid/ Come sta? "Nessun sintomo", salta Capodanno in tv Peparini è uno dei registi più prolifici e più eclettici della scena internazionale. Già a sedici anni danzava all'...Dopo ave annunciato di essere positivo al Covid, Al Bano spiega come potrebbe essersi ammalato e quali sono le sue condizioni di salute ...Non si esibirà a Bari per Capodanno. A chi non si vaccina dice: "Con tutto quello che succede intorno è come se uno mette la mano sul fuoco e poi dice che non brucia" ...