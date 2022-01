Aifa: la pillola Merck contro il Covid arriverà in Italia il 4 gennaio (Di giovedì 30 dicembre 2021) L'Agenzia Italiana del farmaco ha approvato il farmaco che può essere preso a casa anziché in ospedale. Il nostro Paese ne ha acquistati 50mila cicli, ma le prime consegne sono ancora limitate. La sua efficacia è del 30% nell'evitare sintomi gravi e ricovero Leggi su repubblica (Di giovedì 30 dicembre 2021) L'Agenziana del farmaco ha approvato il farmaco che può essere preso a casa anziché in ospedale. Il nostro Paese ne ha acquistati 50mila cicli, ma le prime consegne sono ancora limitate. La sua efficacia è del 30% nell'evitare sintomi gravi e ricovero

