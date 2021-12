AIC: lettera ai giocatori per il booster vaccinale (Di giovedì 30 dicembre 2021) L’AIC (Associazione Italiana Calciatori), ha inviato una lettera a tutti gli associati per consigliare vivamente la terza dose di vaccino. La lettera, inviata all’incirca tre settimana fa, prima del nuovo decreto, è la fotografia dei campionati italiani di calcio. Nelle Leghe infatti, la percentuale dei giocatori vaccinati è del 98%, un record assoluto. Il nuovo decreto infatti, introduce l’obbligo del Green Pass rafforzato per l’ingresso di tutti gli sportivi e gli atleti negli spogliatoi e negli impianti sportivi. Umberto Calcagno, presidente dell’AIC, dice: “Con il 98% dei vaccinati, l’Italia ha le percentuali piu’ alte in Europa. Un dato di cui essere orgogliosi: abbiamo sempre fornito assistenza ai giocatori, e soprattutto informazioni. Anche in questi giorni, ne abbiamo convinti alcuni di quella percentuale ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 dicembre 2021) L’AIC (Associazione Italiana Calciatori), ha inviato unaa tutti gli associati per consigliare vivamente la terza dose di vaccino. La, inviata all’incirca tre settimana fa, prima del nuovo decreto, è la fotografia dei campionati italiani di calcio. Nelle Leghe infatti, la percentuale deivaccinati è del 98%, un record assoluto. Il nuovo decreto infatti, introduce l’obbligo del Green Pass rafforzato per l’ingresso di tutti gli sportivi e gli atleti negli spogliatoi e negli impianti sportivi. Umberto Calcagno, presidente dell’AIC, dice: “Con il 98% dei vaccinati, l’Italia ha le percentuali piu’ alte in Europa. Un dato di cui essere orgogliosi: abbiamo sempre fornito assistenza ai, e soprattutto informazioni. Anche in questi giorni, ne abbiamo convinti alcuni di quella percentuale ...

