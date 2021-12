(Di giovedì 30 dicembre 2021) L’Associazione Italiana Calciatori (AIC), in seguito all’ultimo decreto sulla pandemia di-19, ha deciso di rinviare ladeldel. Annullata, dunque, anche la conferenza stampa di presentazione dell’evento prevista per il 10 gennaio. Nel prossimo mese verranno ugualmente comunicate le shortlist dei premiati deldel2021 e la lista delle reti in lizza per il premio “Vota il Gol” destinato al miglior gol maschile e femminile della scorsa stagione. I riconoscimenti della manifestazione saranno consegnati ai vincitori dall’AIC direttamente nei ritiri dei rispettivi club. Per quanto concerne la, invece, nel prossimo mese di settembre ...

Advertising

romanewseu : L’Aic rinvia la decima edizione del Gran Galà del Calcio: è l’effetto del nuovo decreto Covid #ASRoma #RomanewsEu… - sportface2016 : #Aic, decima edizione del #GranGalà del calcio rinviata per #Covid19 -

Ultime Notizie dalla rete : Aic decima

Sportface.it

... attualmente allaposizione con 7 punti all'attivo. Da segnalare, in chiusura, la vittoria del premio come MVP- per il mese di novembre - da parte di Flaminia Simonetti autrice di ottime ...... attualmente allaposizione con 7 punti all'attivo. Da segnalare, in chiusura, la vittoria del premio come MVP- per il mese di novembre - da parte di Flaminia Simonetti autrice di ottime ...Aic, decima edizione del Gran Galà del calcio rinviata per Covid. Ad annunciarlo è stata la stessa Associazione italiana calciatori.COVID GALÀ DEL CALCIO - L'Associazione Italiana Calciatori ha rinviato la decima edizione del Gran Galà del Calcio in ...