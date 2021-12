Agbonlahor | ' I giovani dello United hanno paura di Cristiano Ronaldo'

(Di giovedì 30 dicembre 2021) MANCHESTER - Momento durissimo per il Manchester, reduce dal pareggio contro il Newcastle e al momento solo settimo in Premier a - 7 dal quarto posto occupato dall'Arsenal. Tra i giocatori più ...

Stavolta è stato l 'ex Aston Villa , Gabriel, ai microfoni di Football Insider ad ... "Ronaldo? Idello United non sono liberi di esprimersi" L'ex Aston Villa ha poi attaccato ...Ad attaccare il campione portoghese stavolta è stato l 'ex Aston Villa , Gabriel, ai microfoni di Football Insider: "Non è un giocatore di squadra, è concentrato sui suoi obiettivi. ...L'ex Aston Villa attacca il campione portoghese: "Rashford e Greenwood sono crollati da quando è arrivato. Non gioca per la squadra, è concentrato sui suoi obiettivi" ...