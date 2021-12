Afghanistan | la ribellione delle donne E gli Usa nominano una inviata speciale

Leggi su formiche

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Continua la repressione in. I talebani hanno vietato i viaggi a lunga percorrenza (72 chilometri) per leche non sono accompagnate da un maschio della famiglia. La misura è stata emessa dal ministero Talebano per la Promozione della Virtù e la Prevenzione del Vizio ed è entrata in vigore domenica 26 dicembre. Questa nuova limitazione si aggiunge ad una lunga lista di divieti al femminile, tra cui la chiusurascuole medie per le bambine e la proibizione di lavorare per le, nonché il divieto di apparizioni in serie televisive e l’uso del velo alle giornaliste e presentatrici tv. L’organizzazione internazionale per i diritti umani Human Rights Watch (HRW) ha denunciato che queste nuove restrizioni sono un altro passo verso la reclusione totale...